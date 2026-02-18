Experto cuestiona 6,500 permisos otorgados por Medio Ambiente

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Entre los puntos críticos mencionados figuran la erosión de cuencas hidrográfica

Día de la Defensa del Ecosistema Manglar: 6 formas para recuperar estos ecosistemas

El anuncio del Ministerio de Medio Ambiente de haber otorgado 6,500 autorizaciones ambientales en 2025, frente a las 20 o 30 que históricamente se emitían cada año, ha generado preocupación en sectores ambientalistas y académicos.

El experto Paino Abreu calificó la situación como “penosa” y advirtió que la masiva entrega de licencias podría implicar graves riesgos para comunidades y ecosistemas, al no contar con la transparencia ni los estudios de impacto requeridos.

“Estamos frente a una incapacidad institucional que pone en peligro la gestión ambiental del país”, expresó Abreu, en una entrevista en el programa Uno+ Uno de Teleantillas  señalando que muchas de las autorizaciones carecen de sustento técnico y podrían responder a intereses particulares.

Entre los puntos críticos mencionados figuran la erosión de cuencas hidrográficas, permisos poco claros en presas como Valdesia y autorizaciones para proyectos en áreas de manglares. Abreu también denunció la falta de recursos y personal especializado en el ministerio, que recibe apenas el 1% del presupuesto nacional.

El especialista subrayó que la designación de funcionarios sin experiencia técnica ha debilitado la institucionalidad y reclamó mayor seriedad en la selección de autoridades y en la gestión de los recursos ambientales.

