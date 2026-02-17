Qué provoca el humo en vertederos y cuáles son los riesgos para la salud, según estudio

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El informe titulado “Vertedero de Duquesa: Consecuencias Ambientales y de Salud de sus actividades en las poblaciones contiguas”, elaborado por la Liga Municipal Dominicana (LMD) en 2017, advierte sobre los graves efectos que el vertedero generó en el medio ambiente y en la salud de los habitantes del Gran Santo Domingo.

Uno de los hallazgos más alarmantes es la presencia constante de humo tóxico producto de la quema de basura. Este humo contiene partículas finas, metales pesados y compuestos químicos que, al ser inhalados, provocan problemas respiratorios, irritación ocular y dérmica, además de agravar enfermedades crónicas como el asma y la bronquitis. Los médicos de las comunidades cercanas han reportado un aumento significativo de casos vinculados directamente a la exposición prolongada a estas emisiones.

El estudio también señala que, en días de incendios de gran magnitud, la nube de humo se extiende por kilómetros, alcanzando sectores densamente poblados de Santo Domingo y reduciendo la calidad del aire en toda la ciudad. Esta situación convierte al vertedero en una amenaza silenciosa que afecta tanto a quienes viven en las inmediaciones como a la población urbana en general.

Además del impacto en la salud, el humo contribuye a la degradación ambiental, afectando la biodiversidad y contaminando el suelo y las fuentes de agua. La LMD recomienda la clausura progresiva de Duquesa, la construcción de rellenos sanitarios modernos y la implementación de programas de reciclaje y educación ciudadana para reducir la cantidad de residuos que llegan al vertedero.

El informe concluye que la crisis de Duquesa no es solo un problema de basura, sino un desafío de salud pública y de sostenibilidad ambiental que requiere acciones urgentes y coordinadas entre las autoridades nacionales y municipales.