Expertos revisan y reafirman compromiso Plan Justicia del Futuro

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Expertos nacionales e internacionales participan en la Conferencia del Poder Judicial 2026 que se celebra en el país, para revisar, hacer las correcciones que ameriten; y renovar compromisos y voluntades, en torno al Plan Justicia del Futuro 2034 diseñado para construir una justicia que responda a la realidad de República Dominicana, alineada a los mejores estándares internacionales.

En el acto inaugural del foro, el presidente del PJ, Luis Henry Molina, recordó que el Plan Justicia del Futuro 2034 fue diseñado con el consenso de los poderes públicos y la sociedad en su conjunto, “y apoyada por el presidente Luis Abinader en los momentos relevantes de su construcción, y cuya presencia hoy aquí, reafirma la madurez de nuestra democracia y de nuestro sistema judicial”, dijo.

El magistrado Molina refirió que desde su inicio en el año 2000, la conferencia ha sido un espacio de acercamiento entre el Poder Judicial y la sociedad, “y en esta ocasión se reafirma como el foro en el que compartimos resultados, ajustamos estrategias y consolidamos consensos”, señaló.

“Hoy, como nunca, vivimos tiempos que exigen claridad de propósito, de palabra y de conciencia institucional; son tiempos en los que las instituciones están llamadas al bien común, por eso, esta conferencia constituye el espacio rector del Plan Justicia del Futuro 2034, porque es preciso revisar avances, corregir el rumbo cuando las circunstancias lo aconsejen, y renovar compromisos y voluntades”, dijo el también presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Plan admirable

Así calificó la presidenta del National Center for State Courts, Elizabeth Clement, la iniciativa del Poder Judicial Dominicano denominada Plan Estratégico Justicia del Futuro 2034.

En su opinión, lo que más destaca no es solo el plan en sí sino la forma en que fue elaborado, “mediante el diálogo intersectorial, la reflexión honesta sobre la incertidumbre, y la voluntad de afrontar no solo lo que esperamos que suceda sino también, lo que podría suceder. Eso es liderazgo”, afirmó.

Resalta avances

En el acto habló también el director ejecutivo del World Justice Project (WJP), Alejandro Ponce, quien resaltó el alto crecimiento que según el índice de Estado de Derecho alcanzó República Dominicana en el 2025, y lo atribuyó a “avances en el sistema de pesos y contrapesos, control de la corrupción y la efectividad en el Sistema de Justicia”.

Refirió que de acuerdo con la principal fuente mundial de datos independientes sobre el cumplimiento de la ley, República Dominica fue el país con mayor crecimiento en 2025, con un 2.1 %, en una medición que incluyó 143 países.

“Esto no es una casualidad, es el resultado de decisiones, de reformas para fortalecer los mecanismos anticorrupción, modernizar los procesos judiciales, ampliar el acceso a los servicios legales y apostar por una mayor transparencia”, afirmó Ponce.

Presentes

Los presidentes del Senado, Cámara de Diputados, TC y TSE, el expresidente Leonel Fernández, Jorge Subero Isa, Mariano Germán, Milagros Ortiz Bosch, y Rafaelina Peralta.