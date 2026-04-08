“Explotó en mi corazón aquel volcán de dolor”: el mensaje de Melba Grullón a un año de la tragedia del Jet Set

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

A un año de la tragedia del Jet Set, que dejó 236 fallecidos, entre ellos Alexandra Grullón, su madre, doña Melba Segura de Grullón, compartió este 8 de abril un mensaje en el que expresó que ese día “explotó” su corazón.

“Niña de mis ojos, por más que me digan que el tiempo no se detuvo, que ya van 365 días y noches desde que explotó en mi corazón aquel volcán de dolor; pueden hasta decirme que ya le dimos una vuelta completa al Sol y volvimos al mismo lugar en el espacio…”.

En su mensaje, recordó cómo ha transcurrido el último año marcado por fechas significativas vividas en ausencia de su hija y su yerno.

“Sé que es cierto, pero es tan difícil de aceptar que en medio de esta ausencia pasó el Día de las Madres, el primer aniversario de tu boda, tu cumpleaños del 14 de julio, el aniversario de Papín, el cumpleaños de abu Petra… y también pasó la Navidad. Pero ¿cómo quieren que lo entienda?, si todo eso ha sido sin ti y sin la felicidad de tu querido Eduardo”.

También evocó momentos que su hija no pudo vivir, como la llegada de los álbumes de su boda con Eduardo Guarionex Estrella.

“Les tengo una sorpresa, llegaron por fin los álbumes de la boda. Mira las fotos que te pongo en este mensaje. Sé que has visto también los miles de mensajes, las lágrimas y los abrazos que recibo cada día. Son gotas de lluvia de cariño que me han servido para continuar”.

En el mismo texto, agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la tragedia.

“Por eso, hoy les grito a todos ¡GRACIAS! por su sensibilidad compartida, por sus oraciones. Juntos hemos logrado que se cuente todo, que nos veamos los unos en los otros, sin miedo al dolor”.

El mensaje concluye con una reflexión:

“Bienaventurados seamos todos los que tenemos hambre y sed de justicia. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece”.