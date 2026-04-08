COE defiende niveles de alerta emitidos por recientes fenómenos atmosféricos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, aseguró que los niveles de alerta declarados por la institución se fundamentan en criterios científicos y en la coordinación con organismos técnicos especializados.

Durante una rueda de prensa, Méndez explicó que el COE trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Servicio Geológico Nacional, entidades responsables de emitir los boletines técnicos que sirven de base para las decisiones.

“Nosotros como COE no podemos declarar alertas si no contamos con la activación científica de los organismos especializados”, puntualizó.

Alertas vigentes

El funcionario recordó que tanto el Distrito Nacional como la provincia Santo Domingo permanecían en alerta verde desde la Semana Santa, lo que implica una advertencia preventiva ante posibles riesgos.

Méndez subrayó que este nivel de alerta se activa cuando existen condiciones que podrían generar situaciones adversas, por lo que la población fue advertida con antelación.

“Estábamos alertados más de una semana”, afirmó, reiterando que la ciudadanía recibió la información preventiva con suficiente tiempo