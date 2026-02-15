Ezequiel Molina dice que uso excesivo de redes sociales incide de manera muy negativa en aprendizaje de estudiantes

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El líder espiritual y pastor evangélico dominicano, Exequiel Molina Rosario, se mostró preocupado por el excesivo uso que los estudiantes de hoy día les están dando, aun dentro de los centros educativos a las redes sociales, lo que dificulta el aprendizaje dentro de los mismos.

A través de sus reflexiones dominicales dentro del programa “Tomando de la fuente” que se transmite todos los domingo de 7 a 8 de la mañana por la emisora evangélica Radio Ven, Molina Rosario manifestó, que las escuelas deben ser espacios de concentración y dialogo, no escenario en donde compiten libros con tik tok, instagramn y con otros elementos con la atención de los estudiantes.

“Si realmente aspiramos a una educación efectiva, de calidad, debemos apostar por medidas que potencien la atención de nuestros muchachos en las escuelas, medidas que ayuden en su aprendizaje y no en su distracción”, precisó.

Deploró el líder y pastor cristocéntrico, que en estos tiempos de la llamada modernización la gente ha perdido la concentración y como muestra de ello puso como ejemplo, el hecho de que las gentes se reúnen y cada quien está mirando fijamente “los aparaticos “---refiriéndose al celular--- que tienen en sus manos, pues continuó diciendo que estos han logrado cautivar y tener más fuerza que la voluntad que tienen las personas.

“Los muchachos se están perdiendo dentro de las escuelas, eso es amén de que es lo que están mirando, porque una cosa es el tiempo que se distraen y que nunca se concentran en la materia que está impartiendo el profesor, y otra cosa es el material que están consumiendo a través de las redes sociales”, dijo.

De igual manera Ezequiel Molina mostró preocupación por la desatención de muchos padres, que según se observa, no tienen tiempo para atencional a sus hijos, en donde algunos prefieren darle un celular para que se entretengan mientras ellos hacen otras cosas que consideran de más valor.

“Nosotros seguimos en la inopia, nosotros seguimos desfasados porque seguimos creyendo en los valores, seguimos creyendo que los padres deben de darle atención a sus hijos, de lo contrario van a criar criaturas salvajes y las primeras víctimas serán los propios padres”, indicó.

En ese sentido dijo, que si en estos momentos los padres o tutores no levantan la cabeza con relación tanto al tema de la incidencia de las redes sociales y otros elementos, en el mañana “no tendremos sociedad, tendremos una selva…..“, sentenció el pastor Molina Rosario.