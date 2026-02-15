“No somos iguales”: Luis Abinader responde a críticos y defiende su lucha contra la corrupción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago.— El presidente de la República y líder del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, proclamó con firmeza que “no somos iguales” al referirse a la lucha contra la corrupción y la impunidad, durante la celebración del 11 aniversario del PRM en la Gran Arena del Cibao.

En su discurso, el mandatario respondió a quienes aseguran que “todos son iguales” en el ejercicio del poder. “Siento decirles que NO SOMOS IGUALES. Creamos un Ministerio Público independiente que ha eliminado la impunidad del pasado y la del presente. Hoy existe un gobierno que enfrenta la corrupción, no que la cubre”, expresó.

Abinader sostuvo que quien permite o participa en actos corruptos traiciona uno de los principios fundamentales del partido. Asimismo, reafirmó que su gobierno ha defendido la institucionalidad democrática, limitado el poder presidencial y fortalecido la transparencia en la gestión pública.

El presidente llamó a la militancia a mantener la unidad y actuar con vocación de servicio de cara al proceso de sucesión presidencial.