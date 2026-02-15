PRM celebra 11 años reafirmando unidad y proyección hacia 2028

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago.— El Partido Revolucionario Moderno (PRM) celebró su 11 aniversario con un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, en el que se resaltó la consolidación de la organización y su proyección política hacia el año 2028.

El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, recordó que el partido nació en un contexto de crisis democrática y reafirmó la vigencia del pensamiento de José Francisco Peña Gómez, especialmente en su visión contra el continuismo en el poder.

Por su parte, la secretaria general Carolina Mejía Gómez aseguró que el PRM nació para servir y transformar, afirmando que “volveremos a ganar” por estar del lado de la gente.

En tanto, Deligne Ascensión Burgos llamó a evitar que aspiraciones individuales fracturen el proyecto colectivo y subrayó que la fortaleza e institucionalidad del partido es responsabilidad de todos sus miembros.