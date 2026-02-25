Fallece en Bonao destacado periodista Tony Balbuena

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

La población de Bonao lamenta el fallecimiento del periodista Tony Balbuena, a los 64 años de edad, quien venía padeciendo quebrantos de salud.

Balbuena murió la tarde de este martes mientras recibía un tratamiento de diálisis en un centro de salud, debido a una insuficiencia renal que padecía desde hacía varios años. Había regresado recientemente de la ciudad de Nueva York, donde residía y ejercía la profesión de comunicador.

El Colegio Dominicano de Periodistas, filial Bonao, confirmó la información de su deceso este martes. Aunque residió por varios años en los Estados Unidos, el periodista falleció en su ciudad natal.

Sus restos serán velados este jueves en la Funeraria Municipal de la calle Eugenio María de Hostos, en Bonao.

Familiares, colegas y amigos han expresado pesar por la partida del comunicador, ocurrida mientras era sometido a su proceso de diálisis en un centro asistencial de la referida localidad.