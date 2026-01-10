Fallece chofer herido en balacera contra subdirectora del CCR Rafey en Santiago Oeste

Publicado por Nathaly Tavárez Creado: Actualizado:

Santiago.– Un chofer de transporte público perdió la vida tras resultar herido durante un ataque a tiros ocurrido la noche del viernes en el distrito municipal Santiago Oeste, acción que según las autoridades, habría estado dirigida contra la subdirectora del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, identificada solo como Laura.

La víctima fue identificada como Crecencio Nolasco Cruz, conductor de la ruta F, quien murió mientras recibía atenciones médicas en el hospital regional universitario José María Cabral y Báez, donde permanecía ingresado en estado delicado.

El incidente se registró en el sector Monterico, cuando individuos encapuchados que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra una yipeta en la que viajaba la funcionaria del sistema penitenciario. En medio de la balacera, Nolasco Cruz fue alcanzado por uno de los proyectiles mientras transitaba por la zona.

La subdirectora resultó ilesa, aunque el vehículo en el que se desplazaba, una Mitsubishi Montero Sport blanca, presenta al menos siete impactos de bala.

De acuerdo con las investigaciones iniciales, el atentado ocurrió cuando la representante del sistema correccional salía de un establecimiento comercial ubicado en la avenida Tamboril, en el referido sector de Monterico.

El Ministerio Público y la Policía Nacional informaron que mantienen abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el ataque armado.

Por su parte, los familiares de la víctima se dirigieron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizar los procedimientos correspondientes.