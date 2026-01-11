San Juan recibe cinco proyectos de tratamiento de agua y alcantarillado en inauguración

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las Matas de Farfán, San Juan.– El presidente Luis Abinader y el director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, inauguraron este sábado la planta de tratamiento de aguas residuales y el mejoramiento del alcantarillado sanitario de Las Matas de Farfán, además de la ampliación del acueducto de Las Matas de Farfán, la reconstrucción de la línea de impulsión del acueducto Juan de Herrera, la habilitación del acueducto El Córbano y la ampliación del acueducto Múltiple Yabonico, obras que fortalecen el acceso al agua potable y el saneamiento en la región.

Las infraestructuras entregadas forman parte del compromiso del Gobierno de garantizar salud, bienestar y calidad de vida a la población, especialmente en comunidades que por años esperaron soluciones definitivas en materia de agua potable y saneamiento.

La ampliación del acueducto de Las Matas de Farfán incluyó la construcción de un campo de pozos, un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad de 400 metros cúbicos, la instalación de 1,653 acometidas, así como líneas de conducción y redes de distribución, lo que permitirá mejorar de manera significativa el suministro de agua potable en la zona.

En tanto, el mejoramiento del alcantarillado sanitario de Las Matas de Farfán abarcó la rehabilitación de la planta de tratamiento, la construcción de dos lagunas facultativas y una laguna de acabado, además de la instalación de 8,000 metros de tuberías de 8 pulgadas, garantizando una adecuada operación del sistema, la protección de la salud pública y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Luis Abinader, Raquel Arbaje, Wellington Arnaud y otras autoridades

Durante el acto, el director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud, resaltó que durante mucho tiempo este tipo de obras no fueron prioridad, al no ser visibles, aunque su impacto se siente directamente en la salud de la gente. En ese sentido, destacó la voluntad del presidente Abinader de asignar los recursos necesarios para hacer realidad intervenciones que hoy generan bienestar y dignidad en las comunidades.

Arnaud indicó que el monto total de las obras entregadas por el INAPA supera los RD$800 millones, inversión que dijo, se ejecutó con transparencia y bajo criterios de distribución justa y equitativa, priorizando a los sectores más vulnerables.

“No importa qué tan apartada esté una comunidad; seguiremos haciendo los esfuerzos necesarios para garantizar servicios de calidad y cumplir el compromiso de no dejar a nadie atrás”, afirmó Arnaud, al anunciar que a partir de esta fecha se dará inicio a la inauguración de una serie de obras en todo el territorio nacional.

Las obras benefician a los sectores José Francisco Peña Gómez, Pascual García, Pueblo Nuevo, Los Chichiguaos, Los Cartones, Isidro Martínez, Corbanito, Villa Esperanza, La Piedra y La Gallera, entre otros.

Estuvieron presentes la primera dama Raquel Arbaje; el director del INDRHI, Olmedo Caba; así como las autoridades locales.