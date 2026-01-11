Con largas filas y botellitas en mano: así arranca Plásticos por Juguetes en el Centro de los Héroes

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La mañana de este domingo inició la sexta edición de Plásticos por Juguetes en el Palacio Municipal, donde decenas de personas, cargadas con grandes fundas de botellas plásticas, formaron largas filas para canjearlas por bicicletas y juguetes para sus niños.

Algunos participantes llegaron desde la noche anterior, mientras que otros madrugaron con la esperanza de asegurar su turno en este tradicional evento de conciencia ambiental.

La jornada comenzó a las 8:00 de la mañana y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía.

Requisitos

De acuerdo con las bases del canje, los adultos deben presentar su cédula de identidad que los acredite como residentes en la capital.

Los participantes pueden intercambiar 500 botellas por una bicicleta y 300 por un juguete variado. La organización aclaró que el máximo permitido por cada cédula es una bicicleta y un juguete.

Seguridad

Para esta sexta edición del evento, considerado uno de los principales programas de educación ambiental del país, más de 350 uniformados estarán brindando asistencia para garantizar el orden, la seguridad y el bienestar de los asistentes.

El operativo incluye vigilancia aérea en las filas, una carpa para niños extraviados, hospital móvil, ambulancias y equipos de rescate.

En el dispositivo participan miembros de la Policía Nacional, Armada de la República Dominicana, Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila, Digesett, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, Cruz Roja, Policía Municipal, Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, Defensoría y Uso de Espacios Públicos, así como personal de seguridad privada.

Impacto ambiental

En sus cinco ediciones de Plásticos por Juguetes y dos de Plásticos por Útiles Escolares, el programa ha logrado retirar de las calles más de 33 millones de botellas plásticas, generando un impacto positivo y significativo en el medioambiente.