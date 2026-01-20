Fallece ex capitán del Ejército tras trágico incendio de su vehículo en Duvergé

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

PUERTO ESCONDIDO, Duvergé - El ex capitán pensionado del Ejército de la República Dominicana, Juan Pablo Segura, falleció en un centro de salud tras recibir quemaduras severas en más del ochenta por ciento de su cuerpo, al producirse un incendio del vehículo durante una reparación de la bomba de combustible.

Según los datos ofrecidos por Pangola Multimedios de Duvergé, el exoficial realizaba una reparación de la bomba de su vehículo al momento en que surgió un contacto electrónico y una chispa incendió el combustible en una cubeta donde hacían las pruebas.

El experto en investigación se desempeñaba en los departamentos de Inteligencia del Ejército, ofreciendo servicios en los puntos fronterizos de Pedernales, Jimaní, Elías Piña y otros puntos.

Su deceso dejó amargo dolor a su familia en el poblado productivo de Independencia, donde residía, conocido por sus bondades, porque durante su vida, el señor Segura se distinguió por su compromiso, disciplina y entrega a la patria, dejando un legado de honor y servicio que será recordado por sus compañeros, familiares y amigos.

Sus hermanos, compañeros pensionados y jubilados del Ejército quedaron consternados al recibir la noticia de las quemaduras, creando y dejando un profundo dolor.

La muerte del oficial sorprendió a las familias González García, Bello García y Bello Rocha, quienes, en solidaridad con los suyos, expresaron sus condolencias a todos los familiares, amistades y allegados del señor Segura.