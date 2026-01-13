Sin pérdidas humanas: se incendia vehículo de comunicadora Kiara Romero

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Eran las 4:00 de la tarde del pasado domingo 11, cuando la joven comunicadora, Kiara Romero, vivió un momento de gran tensión; el vehículo en el que se desplazaba desde la autopista Duarte hacia Santiago, se incendió en “un abrir y cerrar de ojos”, según informó a través de cuenta de Instagram.

Romero narró paso a paso como fue ocurriendo el incidente en el que no se reportó perdida humana. “Comenzó a botar mucho humo y un olor a quemado a través de las ventanillas del aire. Gracias a Dios y a mi instinto reaccioné a tiempo; mientras me parqueaba a la derecha iba bajando los cristales para no quedarme encerrada porque los sensores podían fallar”, dijo.

La comunicadora sostuvo que al notar lo que sucedía, se detuvo inmediatamente, apagó el vehículo, salió del mismo y se alejó para salvaguardar su vida en lo que llegaba el 911, los bomberos y la asistencia vial.

“No pasaron 5 minutos de haberme desmontado cuando mi vehículo estaba hecho llamas y a pesar de estar”, escribió en la publicación donde muestra los videos que evidencian el hecho.

“Pudo haber pasado algo terrible, pero aquí estoy otra vez, dando fiel testimonio de la grandeza de Dios para conmigo. No hubo pérdida más que la material, pero la vida, que es frágil e incierta, por la misericordia del Señor aún la conservo”, continuó diciendo.

Kiara Romero concluyó con una cita bíblica, en Isaías 54:17 y aseguró bendecir las vidas de cada una de las personas presentes, en especial de alguien a quien llamó “un ángel enviado por Dios”, que no dudó en detenerse al verla sola en la autopista y se quedó a hacerle compañía mientras llegaban sus familiares.