Fallece el Padre Ángel Soto: la Familia Salesiana despide su vida y legado

La Familia Salesiana comunicó el fallecimiento del Padre Ángel Soto, ocurrido en la paz del Señor. La congregación expresó su profundo dolor, pero también su esperanza cristiana en la Resurrección, agradeciendo a Dios por la vida entregada del sacerdote y su servicio generoso.

El P. Soto es recordado por su testimonio de fe, cercanía y amor a los jóvenes, siguiendo el estilo de San Juan Bosco. Su memoria permanece viva en quienes compartieron su misión y fueron acompañados por su palabra y ejemplo.

“Nos unimos en oración por el eterno descanso de su alma y por el consuelo de sus familiares, hermanos salesianos y comunidades que hoy lloran su partida”, señaló la Familia Salesiana en su comunicado oficial.