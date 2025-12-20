Niñez
Niñez dominicana celebra la Fiesta de Ángeles organizada por la Fundación Althus Falthus
La Fundación Althus Falthus realizó con gran éxito el pasado viernes 12 la actividad denominada “Fiesta de Ángeles”, una jornada cargada de alegría, inclusión y amor dedicada especialmente a los niños, reafirmando su compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de la niñez dominicana.
Durante la actividad, los niños y sus familias disfrutaron de una degustación especial, así como de un variado programa de animación, que incluyó bailes, dinámicas recreativas y la participación de payasos, quienes llenaron el ambiente de risas y entusiasmo. Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de canciones interpretadas por los propios niños, demostrando su talento, creatividad y confianza en sí mismos.
Asimismo, se llevó a cabo la entrega de manualidades elaboradas por los niños, fomentando valores como la expresión artística, el trabajo en equipo y la autoestima. La actividad contó con el valioso respaldo de diversos patrocinadores y colaboradores, entre ellos Chiqui-Eventos, Little Pizza, así como madrinas y padrinos, quienes aportaron degustaciones, regalos y apoyo logístico, contribuyendo de manera significativa al éxito del evento.
“En la Fundación Althus Falthus creemos firmemente que cada niño merece vivir experiencias que fortalezcan su autoestima, su felicidad y su sentido de pertenencia. La Fiesta de Ángeles representa nuestro compromiso constante con la niñez y con la construcción de una sociedad más solidaria y humana”, expresó la dirección de la Fundación Althus Falthus.
La Fundación Althus Falthus agradece de manera especial a todas las madrinas, padrinos y colaboradores solidarios que se unieron a esta noble causa, demostrando que cuando la comunidad trabaja unida, es posible generar espacios de esperanza, felicidad y oportunidades para los más pequeños.
Con iniciativas como la Fiesta de Ángeles, la Fundación reafirma su misión de crear experiencias que fortalezcan el desarrollo emocional, social y cultural de los niños, al tiempo que promueve una sociedad más humana, solidaria e inclusiva.