Ocho muertes y 70 accidentes de tránsito deja Semana Santa en las últimas 24 horas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que en las últimas 24 horas han fallecido ocho personas durante el asueto de Semana Santa, seis de ellas por accidentes de tránsito y dos por ahogamiento.

De acuerdo con el informe, se registraron 70 accidentes de tránsito que dejaron 77 personas afectadas. De estos, 59 involucraron motocicletas.

Las autoridades precisaron que seis de las muertes por accidentes ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad del Operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2026, mientras que dos se produjeron fuera del área de cobertura.

Los accidentes fatales se registraron en las provincias San Cristóbal, La Altagracia, Puerto Plata, Azua y Montecristi.

Las víctimas fueron identificadas como María Altagracia Puente Belén, de 27 años; Junior Veloz, de 37; José Ramón Batista, de 58; Alexis Vicente Aquino, de 24; Vladimir Luna Pujols, de 31; y Darling Roberzon Rosario, de 35.