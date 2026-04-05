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Duro balance

Ocho muertes y 70 accidentes de tránsito deja Semana Santa en las últimas 24 horas

Los accidentes fatales se registraron en las provincias San Cristóbal, La Altagracia, Puerto Plata, Azua y Montecristi.

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Merilenny Mueses
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que en las últimas 24 horas han fallecido ocho personas durante el asueto de Semana Santa, seis de ellas por accidentes de tránsito y dos por ahogamiento.

De acuerdo con el informe, se registraron 70 accidentes de tránsito que dejaron 77 personas afectadas. De estos, 59 involucraron motocicletas.

Las autoridades precisaron que seis de las muertes por accidentes ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad del Operativo Conciencia por la Vida Semana Santa 2026, mientras que dos se produjeron fuera del área de cobertura.

Los accidentes fatales se registraron en las provincias San Cristóbal, La Altagracia, Puerto Plata, Azua y Montecristi.

Las víctimas fueron identificadas como María Altagracia Puente Belén, de 27 años; Junior Veloz, de 37; José Ramón Batista, de 58; Alexis Vicente Aquino, de 24; Vladimir Luna Pujols, de 31; y Darling Roberzon Rosario, de 35.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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