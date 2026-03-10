Familiares de joven desaparecido tras presunto secuestro piden que investiguen al amigo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Familiares de Christopher Espinal Arias, “Kico”, quien se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles 4, informaron que su cadáver fue encontrado este lunes, luego de que saliera de su vivienda junto a Leandro, alias “El Gordo”. Por ello, piden que sea investigado.

El cuerpo fue encontrado en la cañada Lebrón del kilómetro 22 de la autopista Duarte.

La madre del hoy occiso, Mireya Arias, dijo que Leandro le dio varias versiones sobre lo ocurrido.

“Primero me dice que a Kiko lo mataron, que le dieron un puyón; luego dos balazos. Después dijo que le dieron un puyón en el cuello, y más tarde que le cortaron el cuello”, relató.

Encuentran en la cañada Lebrón del kilómetro 22 de la autopista Duarte los restos de Chistopher Ángel Espinal Arias, quien supuestamente fue secuestrado el día 4 en Los Alcarrizos; los familiares piden sea investigado el amigo que andaba con él, quien dio todos los detalles para dar con el cuerpo.

“Después me dice que estaba en el play, luego en el río. Más tarde me dice que se lo llevaron y le quitaron la cabeza en un carro. Son tantas versiones que yo ni sé”, añadió.

Otras de las versiones que le dio el amigo fue que ambos habrían sido secuestrados por desconocidos, quienes presuntamente asesinaron a Christopher Espinal Arias y pretendían enterrarlos en un lugar apartado.

Leandro apareció el jueves 5 ingresado en el Hospital Vinicio Calventi con heridas de arma blanca.

Christopher Espinal Arias

Familiares piden justicia

Angela Salazar, tía de Christopher Espinal contó que fue a “identificar el cuerpo teniendo la esperanza en Dios de que no fuera él”.

“Al estar con la descomposición tan grande que estaba solamente lo pude reconocer por su tatuaje de la mano”, explicó.

Pidió además a las autoridades que el joven Leandro que está hospitalizado aclare la situación.

“Yo quiero justicia, yo sé que mi sobrino no andaba en buenos pasos, pero tampoco era para que le quitaran la vida así”, manifestó.

El cuerpo de Cristopher Espinal Arias actualmente se encuentra en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

El occiso deja una hija en la orfandad y una mujer embarazada a punto de dar a luz.