Familiares de Reynalda Carrasco revelan nuevo detalle que podrían dar un giro al caso

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Familiares de Reynalda Carrasco Antoine, cuyo cuerpo fue lanzado a una cisterna tras ser asesinada en el sector El Capacito, del municipio de San Antonio de Guerra, revelaron que la joven se encontraba en estado de embarazo.

“Días embarazada ella tenía… Tanto que yo le decía: tú tienes que quedar embarazada, porque ya tú tienes 22, mami. Dame un sobrino o una sobrina, lo que sea, pero yo quiero que tú tengas un hijo. Y ella me decía: ay, hija, tú me lo vas a mantener acaso. Y mira, quedó embarazada, y mira cómo le quitaron la vida”, manifestó entre lágrimas Mia Carrasco, hermana de la víctima.

Sostuvo que Reynalda no tenía ningún problema con sus verdugos, identificados como Jason Stward Javier Cabral (“Copiloto”), Elías Castillo (“El Patrón”) y Pablo Antonio Calcaño Silverio (“Maiky”), quienes —según sus palabras— cometieron el crimen “por maldad”.

“La violaron y la mataron, y si tú ves cómo la encontraron en la cisterna”, señaló la pariente.

Mia Carrasco, hermana de la víctimaFuente externa

Por su parte, Laurette Antoine Jean, madre de la fallecida, exigió a las autoridades que el caso no quede impune.

“Justicia es que quiero. Ayúdame a gritar justicia, porque le quitaron el derecho de vivir a ella, le quitaron el derecho de ser madre, de aprender a hacer algo algún día… le quitaron el derecho de todo”, dijo con voz entrecortada la progenitora.

Asimismo, agregó que uno de los presuntos responsables acosaba constantemente a su hija e incluso la amenazaba de muerte.

“Él la acosaba, la amenazaba, que era a la mala”, afirmó Antoine Jean.

Laurette Antoine Jean, madre de la fallecidaFuente externa

Un crimen premeditado

Entretanto, el abogado de los deudos afirmó que el hecho de sangre fue premeditado y cometido con saña.

“La torturaron. Ahí hubo asechanza, premeditación, alevosía y todo tipo de tipificación penal, y queremos que se haga justicia y que se aplique todo el peso de la ley”, pronunció el jurista.

“Queremos decirle al país que estén pendientes a esta situación, porque este es un caso atroz y queremos hacerle un llamado al Ministerio Público para que nosotros nos sumemos a esas peticiones y que se haga justicia”, añadió.

Sobre el hallazgo del cadáver

Según informó la Policía Nacional, los agentes investigadores hallaron el cadáver de la joven de 22 años, tras ser alertados por comunitarios sobre la situación.

Indicó que en la escena fueron colectadas como evidencias una varilla de 28 pulgadas, cinta adhesiva de color blanco, varias muestras de sustancia pardo-rojiza y varios paños (wipers) con manchas, elementos que forman parte del proceso investigativo.

Se entrega “El Patrón”, tercer implicado por muerte de una joven en el municipio de GuerraFuente externa

La Policía comunicó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para el esclarecimiento total del caso.

“El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades”, expresó.