“Me quitaron el sabor de vivir”: el dolor de la madre de joven hallada muerta en cisterna en Guerra

Entre lágrimas y visiblemente afectada, Laurette Antoine Jean, madre de Reynalda Carrasco Antoine, la joven hallada muerta en una cisterna en el sector El Capacito, municipio de San Antonio de Guerra. aseguró que su hija había identificado a quienes presuntamente la amenazaban días antes del crimen.

Por el hecho, están bajo custodia Jason Stward Javier Cabral, conocido como “Copiloto”, de 24 años, y Pablo Antonio Calcaño Silverio, apodado “Maiky”, de 43, detenidos en flagrante delito y trasladados a la División de Delitos Contra la Persona (Homicidios), según la Policía Nacional.

Las autoridades también persiguen a un hombre identificado solo como “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.

“Entraron en la casa”

La madre relató que días antes del hallazgo, su hija la llamó alarmada.

“Me dijo: mami, entraron en la casa. Baja para acá y baja con la Policía”.

Explicó que el jueves los hombres habrían intentado ingresar a la vivienda, pero no lograron su objetivo debido a que acudieron rápidamente con agentes policiales.

“Ellos vinieron el jueves, pero al venir nosotros rápido con la Policía no pudieron ejecutar. Rompieron ventanas… entonces, captamos un pedazo del video de ellos. El error de mi hija fue decir que los conocía. Empezó a decir en el barrio que sabía quienes eran ellos. Ella debió de quedarse callada”.

Según contó, incluso le advirtió que guardara silencio.

“Yo misma le dije: mi niña, no habla”.

Detalló que el viernes acudieron a las autoridades a presentar una denuncia, pero les pidieron regresar al día siguiente.

“Cuando llegué, le dije: tengo una corazonada”.

“Hay uno que está enamorado de ella”

La mujer sostuvo que uno de los implicados presuntamente estaba obsesionado con su hija y la habría amenazado.

“Hay uno que está enamorado de ella, él vivía amenazando, los otros son sus subalternos”.

Afirmó que el objetivo era claro.

“El objetivo era mi hija para matarla. Me quitaron el sabor de vivir”.

Evidencias y proceso

De acuerdo con el informe preliminar, el cadáver de la joven fue localizado luego de que comunitarios alertaran a las autoridades.

En la escena fueron colectadas como evidencias una varilla de 28 pulgadas, cinta adhesiva de color blanco, varias muestras de sustancia pardo-rojiza y varios paños (wipers) con manchas, elementos que forman parte del proceso investigativo.