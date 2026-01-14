Faride: conjeturas en redes sociales sobre caso Brianna Genao pueden convertirse en un circo

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La población dominicana no puede prestarle atención a las conjeturas que se publican en las redes sociales sobre el caso de Brianna Genao, la niña de 3 años que fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre del 2025 en Imbert, Puerto Plata.

Así advirtió la ministra de Interior y Policía este miércoles, quien llamó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales.

"No podemos llevarnos de conjeturas que andan en las redes sociales, que pueden prestarse a desinformación y también a transgredir el proceso de investigación, y a crear una mayor afectación a la familia y a sus deudos", dijo Raful.

"Vamos a esperar que sea la Policía Nacional que dé la información y que las redes sociales detengan esto (las conjeturas), porque lo que se puede convertir es en un circo de mal gusto", añadió la ministra.

Este miércoles, técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) estuvieron en Barrero con equipos y un perro entrenado en rastreo de personas desaparecidas, donde asistieron a los investigadores locales en la búsqueda de la menor.

Más tarde, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que este jueves continuarán las labores para dar con el paradero de Brianna.