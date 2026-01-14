Técnicos del FBI inspeccionaron la vivienda donde desapareció Brianna Genao

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

IMBERT, Puerto Plata:-La llegada de agentes del Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI), acompañados de unidades caninas de rastreo de personas desaparecidas, se intensificaron este miércoles en la comunidad de Barrero de este municipio con el objetivo de encontrar el cadáver de la menor Brianna Genao González.

Los investigadores norteamericanos llegaron a este lugar bien temprano, siendo recibidos por el fiscal adjunto de la Procuraduría General de la República, Wilson Camacho; el director de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Diego Pesqueira y oficiales investigativos adscritos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

Las autoridades del FBI acompañadas de las unidades caninas inspeccionaron la vivienda de cuyo patio trasero desapareció la menor Genao González, incluso posteriormente ampliaron el perímetro de terrenos donde se presume fue sepultado el cadáver de dicha niña.

Los periodistas que han estado dando seguimiento a este caso fueron colocados, esta vez con la llegada de los miembros del FBI, a una distancia de por lo menos un kilómetro de dónde está colocado el centro de operaciones para búsqueda de la infante desaparecida hace dos semanas.

Uno de los agentes de nombre Richard Kelly sufrió un vahído (desmayo) cuando realizaba labores de la búsqueda de Brianna, a causa de presentar deshidratación corporal, lo que obligó a ser internado en el Grupo Médico Doctor Bournigal, donde permanece interno condiciones estables