Faride Raful: No habrá plan de regularización por el momento

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, aseguró este miércoles que no existe un plan de regularización de ciudadanos haitianos en operación, ni se contempla implementar uno por el momento en la República Dominicana.

“No hay un plan de regularización; no va a haber un plan de regularización por el momento en la República Dominicana”, manifestó la funcionaria.

Explicó que las autoridades dominicanas no tienen actualmente forma de hacerlo, “sobre todo porque hay situaciones que podrían poner en riesgo la seguridad nacional”.

“Nosotros tenemos un tema de seguridad nacional”, enfatizó Raful, al tiempo de indicar: “En este momento, la Dirección General de Migración, como presidenta del Consejo Nacional de Migración, estamos vigilantes ante cada uno de los procesos para evitar injusticias, y cada caso se revisa de manera particular”.

Asimismo, agregó que hay casos que requieren la repatriación o deportación de extranjeros, debido a que no se cumplieron las condiciones establecidas en su momento.

Fortalecimiento de la Dirección General de Migración

De igual forma, la ministra resaltó el fortalecimiento de la Dirección General de Migración, que pasó de 200 agentes a nivel nacional a 1,036 en la actualidad.

“Nosotros tenemos ahora 1,036 agentes que hemos ido graduando con valores en temas de abordaje y que son agentes migratorios para evitar que la Policía Nacional sea la encargada de eso, y también para evitar que el Ministerio de Defensa sea el único encargado de hacer esas labores migratorias. Estamos fortaleciendo la Dirección General de Migración para poder llevar agentes al territorio que tengan la capacidad de abordar cualquier situación según la individualidad de los casos: un niño, una mujer, un hombre, o una persona que tiene un conflicto social. Estamos fortaleciendo, porque antes no existía”, pronunció.

Faride Raful, además, destacó que se está llevando a cabo un proceso de licitación para remozar el centro vacacional de Haina, ubicado en la provincia de San Cristóbal.

“Queremos remozar el lugar para dar más garantías. Estamos pendientes todos los días de cómo es el trato de cada persona que está allí, incluso con el caso del recién nacido que falleció lamentablemente por una situación de embarazo prematuro. Le dimos seguimiento, le dimos apoyo a la madre y estuvimos ahí con ellos”, expresó.

Continuó: “Nosotros no permitimos —y eso es una voluntad expresa del señor presidente— que haya liberación a los derechos humanos. Puede haber en algún momento un exceso; uno no es capaz de dominar todas las dinámicas humanas dentro de la autoridad, y si lo hay, nosotros inmediatamente actuamos. Pero la realidad es que estamos tratando de transformar un sistema que era totalmente pernicioso para todo el ser humano”.

Las declaraciones de la exlegisladora fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Despertador, del Grupo SIN.