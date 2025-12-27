Fatalidades se redujeron 8 % con relación al año 2024

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Subió a 11 la cantidad de fallecidos por accidentes de tránsito durante Nochebuena y Navidad en 118 eventos registrados y un total de 144 afectados, informó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En tanto los intoxicados por consumo de alcohol fueron 293, así como 111 afectados por intoxicaciones alimentarias.

Mientras que los que perdieron la vida fuera del operativo en accidentes fueron: Jorge Luis López García, de 28 años, en choque de vehículo liviano en la carretera Moca–Salcedo, Plinio Placencia, de 37, en un accidente de motocicleta en Buena Vista, Jarabacoa, provincia La Vega.

También Charlie Pie, ciudano haitiano, un accidente de motocicleta ocurrido en Lima, Cutupú de La Vega; Peronel Phelmi, de 30 años, también haitiano, falleció en La Otra Banda, Higüey, provincia La Altagracia, y Félix Mota, quien murió en un accidente de motocicleta registrado en la madrugada en Los Arroces, Yuna, en Bonao.

Además, Eymond Pierre, de 75 años, en La Romana; Jhoan Hernández, de 21, en Azua, Danny González, de 20, en San Cristóbal, Patrick Lecuyer, de 64, y Moisés Méndez, de 26, ambos en San Pedro de Macorís

De los 11 fallecidos, 5 fueron dentro del dispositvo de seguridad. Mientras que de los 293 intoxicados por alcohol 13 resultaron menores de edad

El COE indicó que, con relación al pasado año, las fatalidades se redujeron en 8% y los menores intoxicados en 38%. Aproximadamente 3.5 millones de personas transitaron por las autopistas y carreteras. Se ofrecieron 15,686 asistencia viales y 1,381 médicas.