FBI se retira de la búsqueda de Brianna Genao junto a unidades caninas

IMBERT, Puerto Plata.– En los 19 días de la desaparición en la comunidad de Barrero de Brianna Genao González, han disminuido en un 60 por ciento los esfuerzos que hasta el fin de semana último han desplegado las autoridades investigativas nacionales e internacionales para lograr el hallazgo con vida de dicha menor de años de edad.

En las últimas horas, los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de los Estados Unidos, que a mediados de la semana pasada se integraron a los esfuerzos para la localización de Brianna, han optado por retirarse junto a las unidades caninas que les acompañaron en estas labores.

Mientras tanto, en la comunidad de Barrero, distante a unos nueve kilómetros de este municipio, hubo en los últimos días un gran movimiento de despliegue policial; incluso, el paso a las personas se restringió considerablemente, pero este lunes bajó intensamente la presencia de los uniformados y de los investigadores nacionales y extranjeros.

Las pesquisas en torno a esta desaparición de la niña Genao González ahora se centran en conocer en qué lugar está retenida la menor y no en la localización de su cuerpo, luego que dos de sus tíos carnales aseguraron a investigadores de la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional, con asiento en Puerto Plata, que fueron los responsables de raptar, violar y asesinar a la infante, aunque no han dicho en qué lugar la enterraron.

En la comunidad de Barrero, sus habitantes se muestran esperanzados en que Brianna será localizada con vida.

Este domingo, familias, parientes cercanos, amigos y allegados a las familias Genao González marcharon desde Barrero hasta el municipio de Navarrete (Santiago), donde reside la abuela paterna de la menor, y exigieron de las autoridades agilizar las investigaciones para que se conozca qué ha pasado con el paradero de Brianna.