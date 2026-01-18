Santo Domingo 0ºC / 0ºC
19 días sin rastros

Padre de Brianna Genao: “No buscamos presionar, pedimos apoyo por todos los niños desaparecidos

Durante la manifestación, el padre de la menor, Carlos Manuel Genao, expresó la angustia que atraviesa la familia

Brianna Genao tiene tres años y fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre.

Lency Alcántara

Con profundo dolor y esperanza, familiares y comunitarios realizaron este domingo una marcha en demanda de respuestas ante la desaparición de la niña Brianna Genao, de tres años, ocurrida recientemente en la provincia.

Durante la manifestación, el padre de la menor, Carlos Manuel Genao, expresó la angustia que atraviesa la familia y aclaró que la convocatoria no buscó presionar a las autoridades, sino visibilizar la situación de todos los niños desaparecidos en el país y pedir solidaridad.

“El objetivo es acompañar y apoyar, no presionar. Queremos que se escuche el dolor de las familias y que se actúe para proteger a nuestros hijos”, manifestó Genao.

