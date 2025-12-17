Cuando la fe mueve montañas, mejora entornos y corazones

Publicado por Petra Saviñón Creado: Actualizado:

Frandy Ysabel empieza su testimonio con las gracias a Dios, en el que sostiene su labor de servicio a las comunidades empobrecidas de su provincia, La Vega, porque desde pequeño entendió que sin su amparo nada es posible, que es el dador de todos los dones y talentos.

Este joven de 32 años, presidente del Consejo Municipal de la Juventud Vegana, nació en el barrio María Auxiliadora de ese municipio, por lo que siempre ha estado en el centro de las carencias, que mitiga en parte con sus acciones, desde planes como “Sumando bendiciones”.

Cuenta que los miembros de la Fundación Operación DR realizan jornadas enfocadas en entrega de alimentos en Nochebuena, cuadernos, ropa, reparación de viviendas... materializadas desde múltiples programas.

Propuestas que comparte con su labor de mensajero en el distrito educativo 0604 y con sus estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Por sus gestiones ha sido nominado al Premio Nacional de la Juventud.

El trabajo abarca “Un juguete, una Sonrisa”, actividad de la que explica “conectamos por redes sociales y en puntos estratégico donde la gente nos ve con carteles y apoya para llevar este aliciente a pequeños que el día del Niño Jesús o de Reyes Magos no cuentan con la oportunidad que otros tienen”.

Previo al inicio del año escolar, con “Un futuro mejor” llevan útiles y “Un día en tu comunidad”, una iniciativa cargada de impacto social, como la recolección de basura y orientación sobre cuidado del entorno.

El radio contempla pintar casas y cambiar zinc. Con “Jóvenes que Inspiran” contribuyen con el medioambiente, reforestan, limpian las riveras de los ríos y reciclan.

Ysabel indica que lleva 12 años en estos quehaceres, incorporado desde muy joven y asienta que riegan esperanza y muestran a Jesús en cada acción. Todo en su lucha por transportar la unión, la mejora de las demarcaciones y la fe. Por esto proclama “Soy cristiano”.

Expone que colabora con otras organizaciones, como Techo y Global Effect, donde es facilitador del programa “Habitudes”, para estimular a estudiantes.