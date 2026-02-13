Febrero sacude al país: los casos que han conmocionado en solo 15 días

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La primera mitad de febrero de 2026 ha quedado marcada en la memoria colectiva dominicana como un periodo de luto, violencia y siniestros que han desafiado la capacidad de asombro de la ciudadanía. En apenas 13 días, una serie de sucesos fatales ha recorrido la geografía nacional, desde crímenes pasionales en el corazón de la capital hasta accidentes escalofriantes y desastres comerciales que han puesto en jaque la percepción de seguridad y orden público. El país observa con consternación cómo la intolerancia y la tragedia se han entrelazado para teñir de rojo el inicio de este mes.

La violencia de género y los conflictos familiares han sido protagonistas dolorosos en esta jornada. El asesinato de la joven Noemí Suárez en el Distrito Nacional, a manos de su exnovio, reabrió las heridas de una sociedad que lucha contra los feminicidios sin tregua.

Esta tragedia se suma al impacto causado por la muerte de la adolescente Yokairy Núñez Bueno en el municipio de Sánchez, Samaná, quien perdió la vida tras recibir un disparo de un primo en un incidente que ha dejado a toda una comunidad sumida en el silencio y la impotencia. Estos hechos, sumados a la doble muerte ocurrida en una riña sangrienta entre dos hombres en Santa Elena, evidencian una crisis de convivencia que preocupa profundamente a sociólogos y autoridades.

Noemi Suarez

La incertidumbre también se ha apoderado del Cibao con el caso de la niña Brianna Genao González en Puerto Plata. Aunque su desaparición se remonta a finales del mes anterior, febrero ha sido el mes de la desesperación absoluta, llevando incluso a la intervención del FBI en las investigaciones.

La presión social crece cada día mientras las autoridades intentan descifrar el paradero de la menor, en un caso que ha movilizado a figuras religiosas y civiles que claman por justicia y por el retorno de la paz a los hogares dominicanos, mientras el país aún asimila la partida física de figuras de peso como el dirigente político Ramón Alburquerque.

Las últimas horas han sumado dramatismo a esta secuencia de eventos con dos sucesos de alto impacto en como en las aguas del río Isabela que buzos para reforzar el operativo de búsqueda de un motorista que cayó al afluente, tras un accidente de tránsito ocurrido en el puente Jacinto Peynado, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

Asimismo el siniestro que generó en el local de L y R electromuebles en el mismo municipio.