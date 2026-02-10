Presunto asesino de Noemí Suarez, "Iba a exterminar su familia entera", según abogado

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

“El fue a acabar con esa familia”. Con esas palabras, el abogado Andrés Cristian Alicea, describe lo que quiso hacer el presunto asesino de Noemí Suárez.

El defensor legal de los parientes de Suarez narra que el hecho ocurrió alrededor de las 8 de la mañana en el sector los Girasoles, cuando el agresor llegó a la vivienda con el pretexto de realizar una diligencia.

Según los testimonios de los familiares, pidió entrar y fue recibido por la confianza que mantenía con la familia. Una vez dentro, solicitó pasar al baño y allí inició el ataque, contra la occisa con quien explica el jurista sostuvo una relacion amorosa durante un tiempo, luego siguió disparando contra la madre de la victima mortal hiriéndola en la pierna.

Dijo que tras el primer disparo, el atacante intentó también agredir a la hermana y al padre. Aunque el arma presentó fallas en algunos intentos, la violencia ejercida dejó secuelas de miedo y dolor en la comunidad.