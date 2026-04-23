Qué es el aporte de RD$20 a los ayuntamientos y por qué se debate eliminarlo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El aporte fijo de RD$20 por habitante a los ayuntamientos se ha convertido en el centro de un intenso debate nacional. Este mecanismo de financiamiento fue creado para garantizar que los gobiernos locales cuenten con recursos suficientes para ofrecer servicios básicos, especialmente en la gestión de residuos sólidos y programas comunitarios.

El aporte no es un impuesto directo a la ciudadanía, sino que lo asumen entidades industriales, comerciales y gubernamentales, representando menos del 0.35 % de sus ingresos y siendo deducible del Impuesto sobre la Renta. Con ello, se busca fortalecer la autonomía financiera de los municipios y asegurar la descentralización administrativa.

La discusión surge a raíz de una propuesta presentada en el Congreso Nacional que plantea sustituir el esquema fijo por un sistema proporcional, en el que las contribuciones dependerían del tipo de actividad económica y del volumen de residuos generados. El proyecto también contempla excluir del pago a las organizaciones sin fines de lucro.

La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) ha rechazado la iniciativa, argumentando que eliminar el aporte debilitaría la capacidad de los ayuntamientos para cumplir con sus funciones y afectaría directamente la calidad de los servicios que reciben las comunidades. Según la entidad, el aporte de RD$20 ha sido clave para sostener la operatividad municipal y garantizar la prestación de servicios esenciales.