¿Va a llover el 31? Dos fenómenos atmosféricos marcarán el clima en fin de año

El cierre del año no llegará del todo despejado. Mientras muchos dominicanos afinan los preparativos para despedir el 2025, el clima también hace lo suyo: nubes, brisa fresca y lluvias pasajeras marcarán los últimos días de diciembre, producto de la combinación de un sistema frontal y una vaguada.

Así lo explicó el meteorólogo Cristopher Florian al periódico HOY, quien indicó que desde este lunes 30 de diciembre se aproxima un sistema frontal a nuestra área de pronóstico, en combinación con una vaguada.

No obstante, precisó que durante las horas matutinas del día 30 el impacto será limitado, con un cielo mayormente soleado y ligeros incrementos nubosos.

"Luego del mediodía estarán presentándose mayores incrementos nubosos acompañados de lluvias pasajeras, es decir, chubascos. Y esto tendrán las características de ser aislados. No habrá mucha lluvia en general", puntualizó el especialista.

Estos chubascos también podrían registrarse en horas de la noche en localidades de Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, La Altagracia, Hato Mayor y San Pedro de Macorís.

En el resto del país no se esperan precipitaciones relevantes. Las temperaturas continuarán frescas y agradables, con una sensación térmica ligeramente más fría, especialmente en horas nocturnas y de la madrugada.

¿Qué esperar el 31 de diciembre?

Para el martes 31 de diciembre, Florian señaló que el sistema frontal estará más próximo al territorio dominicano, ubicado al norte del país, específicamente sobre la parte oriental de Cuba, manteniéndose la influencia de la vaguada asociada.

“El viento del este-noreste estará arrastrando campos nubosos desde horas de la madrugada y la mañana, generando lluvias pasajeras en localidades de La Altagracia, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Samaná, Espaillat y Puerto Plata”, explicó.

Durante la mañana, el resto del país presentará nubosidad aislada sin lluvias significativas. Sin embargo, en horas de la tarde del 31 se prevén episodios de lluvias entre débiles y moderadas.

Estas precipitaciones podrían registrarse principalmente entre las 2:00 y 5:00 de la tarde en Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel y algunas localidades de Santiago.

Según el meteorólogo, en horas de la noche las lluvias comenzarán a disminuir de forma gradual.

No obstante, Florian aclaró que los pronósticos meteorológicos no son deterministas, sino probabilísticos, por lo que pueden variar con el paso de las horas.

Así que, si vas a salir, lleva paraguas al coro.