Firman acuerdo para analizar y fortalecer programas de alimentación y salud escolar

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) formalizaron un acuerdo interinstitucional con el propósito de medir y fortalecer el impacto de los programas de alimentación y salud escolar, como parte de los esfuerzos por mejorar el bienestar estudiantil y la calidad educativa en el sistema público preuniversitario.

El convenio fue rubricado por los directores ejecutivos de ambas instituciones: Adolfo Pérez, del Inabie, y Jesús Antonio Andújar Avilés, del Ideice, quienes expresaron la voluntad de trabajar de manera conjunta en la evaluación de programas sociales orientados a la población estudiantil.

Mediante este acuerdo, las entidades signatarias, se comprometieron a desarrollar evaluaciones de impacto del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el Programa de Salud Escolar y otras iniciativas ejecutadas por el Inabie, con el objetivo de analizar su efectividad, eficiencia y oportunidades de mejora, a partir de datos confiables y evidencia científica.

El director del Inabie destacó que esta alianza representa un paso significativo para fortalecer la gestión institucional y garantizar que los programas que ejecuta la entidad generen resultados medibles y sostenibles.

“Para nosotros es fundamental y reviste de importancia capital, que las decisiones que tomemos estén acordes con la realidad política, social y, sobre todo, de lo que ocurre en el sistema educativo en la República Dominicana”. expresó Pérez.

De su lado, el director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar Avilés resaltó, que este acuerdo simboliza una convergencia natural entre dos entidades que, desde roles distintos pero complementarios, trabajan con un mismo propósito: mejorar la calidad de la educación y el bienestar de los estudiantes.

“Desde el Ideice, aportamos la evaluación rigurosa, la investigación científica y el análisis de datos como herramientas fundamentales para la toma de decisiones basadas en evidencias, orientadas a la mejora continua”, enfatizó.

Asimismo, señaló que la alianza reafirma el compromiso con la transparencia, la confidencialidad de la información y el fortalecimiento de capacidades institucionales. A la vez, agradeció la confianza depositada en el Ideice y reiteró la voluntad de continuar contribuyendo junto al Inabie, a una educación de mayor calidad.

Alcance del acuerdo



Como parte del convenio, el Ideice tendrá a su cargo el diseño metodológico de las evaluaciones de impacto, el levantamiento y análisis de datos, así como la elaboración de informes con hallazgos y recomendaciones técnicas.

Por su parte, el Inabie facilitará el acceso a la información estadística requerida, brindará apoyo logístico para la ejecución de los estudios y promoverá la implementación de las recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos.

El acuerdo también contempla acciones de capacitación y fortalecimiento de capacidades técnicas, dirigidas al personal involucrado en los procesos de evaluación, así como la difusión conjunta de los resultados, previa validación de ambas instituciones.

Esta alianza se enmarca en el compromiso del Inabie y el Ideice de contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa y al bienestar integral de los estudiantes, mediante la formulación de políticas públicas sustentadas en evaluación, investigación y evidencia.

En la actividad, realizada en el salón de Conferencia del Ideice, participaron por el Inabie, los subdirectores Melvin Ramírez y Luis Valdez; las directoras Jurídica y de Planificación, Alexandra Coronado y Jennifer Polanco, respectivamente; así como la encargada de Cooperación Internacional, Nurian García y Junior Laureano, encargado de Estadísticas.

Por el Ideice, asistieron los encargados de Investigación, Adrián Gutiérrez; de Evaluación de Programas Nacionales, Noel Rodríguez; de Divulgación Científica, Lucía Castro Araújo; Administrativo y Financiero interino, Osvaldo Torres; de Tecnología de la Información y la Comunicación Ysabel Melenciano; y los responsables de las divisiones Jurídicas, Rudis Correa Domíguez, y de Compras y Contrataciones, Johnny Alexander Ortiz.

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) es un organismo público descentralizado, adscrito al Ministerio de Educación de la República Dominicana, creado en el marco de la Ley General de Educación número 66-97. Su misión es disminuir la vulnerabilidad educativa de la población escolar preuniversitaria mediante el diseño, implementación y supervisión de programas inclusivos de alimentación escolar, salud, utilería y apoyo social, orientados a garantizar condiciones dignas para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), creado mediante la Ordenanza No. 03-2008 del 25 de junio de 2008, es una institución descentralizada adscrita al Ministerio de Educación de la República Dominicana. Es la primera entidad del país dedicada exclusivamente a la evaluación e investigación de la calidad educativa, generando hallazgos que contribuyen a la toma de decisiones basadas en evidencia científica.