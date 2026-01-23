INABIE distribuye 5 millones de raciones diarias y entrega lentes a escolares

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Adolfo Pérez, destacó los aportes de esa institución a la permanencia de los estudiantes en las aulas, una de las metas prioritarias del Gobierno este año, a través de programas que garantizan alimentos y servicios de salud a más de 1.9 millones de estudiantes del sistema público de educación.

Al encabezar el acto de entrega de 341 lentes correctivos a estudiantes de Cristo Rey, Cotuí y Salcedo realizado en la escuela Puerto Isabela, del Distrito Nacional, Pérez indicó que, además, han reforzado los servicios de salud brindado a los estudiantes en las áreas: auditiva, visual, bucal, psicología y nutrición.

Asimismo, resaltó que distribuyen 5 millones de raciones alimenticias diariamente, suplen cada año los útiles escolares al universo de estudiantes de las escuelas públicas de todo el país, con la cual también contribuyen con la reducción de la deserción escolar, así como con la disminución de gastos y de la presión económica de familias dominicanas, “lo cual se convierte en un estado de tranquilidad para ellos”.

“Con nuestro trabajo por el aseguramiento de la alimentación, la salud física y mental de los estudiantes del sector público, reafirmamos nuestro compromiso con evitar la deserción escolar”, agregó el servidor público.

Entrega de lentes correctivos a estudiantes

El director de Salud y Nutrición del INABIE, Luis Lizardo, detalló que entregaron lentes a estudiantes de centros educativos del sector Cristo Rey, Cotuí y de Salcedo, para un total 341 beneficiados en los primeros días de este año durante jornadas de salud visual realizadas en centros escolares públicos de esas localidades, en las cuales fueron atendidos 7,903 alumnos.

Añadió que los alumnos beneficiados con las atenciones en salud visual, la entrega de lentes correctivos y tratamientos estudian en los centros educativos: Francisco Henríquez y Carvajal. Salomé Ureña y Mélida García, de Cotuí; Puerto Isabela, Padre

Eulalio Arias y Juan El Pestalozzi, de Cristo Rey, y María Josefa Gómez, de Salcedo, donde recibieron servicios médicos estudiantes de 21 escuelas.

Durante la actividad, los directores de la Regional 15, Eddy Chávez Placencio; del Distrito Escolar 15-04, Santa Polanco Paredes, y la de la escuela Puerto Isabela, Esperanza Vásquez, destacaron la importancia de la entrega de lentes correctivos del INABIE a los estudiantes para mejorar su visión, aprendizaje y calidad de vida.