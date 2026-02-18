Fortalecen capacidades del MP en detección de comercio ilícito de bebidas alcohólicas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas del Ministerio Público en la lucha contra el comercio ilícito de productos regulados, 20 fiscales especializados en persecución de delitos vinculados al comercio ilícito participaron en un taller sobre Identificación y Detección de Comercio Ilícito en las Bebidas Alcohólicas, organizado por la asociación empresarial Representantes e Importadores de Vinos y Licores Asociados (RIVLAS).

La capacitación forma parte de las iniciativas de cooperación orientadas a apoyar a las autoridades en la prevención, detección y persecución del comercio ilegal de bebidas alcohólicas, una práctica que representa riesgos significativos para la salud pública, la seguridad ciudadana y el orden económico.

El taller fue impartido por Oliver Ricardo Zopo, director de Seguridad Corporativa y Protección de Marca de Diageo para Centro América, El Caribe y Venezuela, empresa líder a nivel global en la producción y comercialización de bebidas alcohólicas premium.

Durante la jornada, Zopo compartió herramientas técnicas especializadas, metodologías de identificación y experiencias internacionales relacionadas con la protección de marca, la detección de productos adulterados y el combate a las redes que operan en los mercados ilícitos, destacando buenas prácticas aplicadas en distintos países para enfrentar este tipo de delitos.

Así mismo, se abordaron temas como las distintas modalidades del alcohol ilícito, los habilitadores del comercio ilegal, las amenazas y riesgos asociados a la adulteración de licores, el funcionamiento del crimen organizado en este tipo de ilícitos, los principales indicadores para identificar productos irregulares y las recomendaciones para la reducción de riesgos.

En el marco de la actividad, la Magistrada Isis De la Cruz, directora de la Dirección de Investigación de Comercio Ilícito del Ministerio Público, señaló que “el comercio ilícito no es una falta menor ni un fenómeno aislado: es una amenaza directa al estado de derecho, a la salud de la población y a la competencia justa. Combatirlo requiere coordinación interinstitucional, fortalecimiento de capacidades técnicas y un compromiso firme de todos los actores para cerrar espacios a la ilegalidad”

Desde RIVLAS se destacó que este tipo de entrenamientos buscan contribuir al fortalecimiento institucional, promoviendo el intercambio de conocimiento técnico y buenas prácticas que apoyen el trabajo del Ministerio Público en los procesos de investigación y persecución del comercio ilícito de bebidas alcohólicas.

“Estas acciones son una muestra del compromiso del sector formal de bebidas alcohólicas con la legalidad, la protección de los consumidores y la colaboración activa con las autoridades para enfrentar de manera articulada el comercio ilícito”, indicaron representantes de la asociación.