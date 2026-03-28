FP y comunitarios ven una gran dejadez recogida de basura SDN

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Dirigentes del partido Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte (SDN), junto a representantes comunitarios, deploraron la crisis que mantiene la acumulación de basura, situación que afecta la salud y deteriora el entorno.

Los desechos y los vertederos improvisados quedaron en evidencia durante un recorrido, invaden aceras y otros espacios.

En la avenida Hermanas Mirabal y Los Restauradores, los cúmulos obligan a caminar por la calle, mientras hoyos con agua contaminada agravan la situación en zonas de viviendas y crean caos.

Los comunitarios denuncian que la lluvia arrastra la basura, genera malos olores y desorden.

La diputada Dulce Rojas pidió declarar al municipio en estado de emergencia por la crisis de residuos y riesgos sanitarios.

En tanto, al hablar en una rueda de prensa, el dirigente pueblista Víctor Pavón señaló que el problema responde a conflictos entre el cabildo y las empresas recolectoras, las cuales dijo no cumplen con el servicio por retrasos en pagos.

Asimismo, cuestionó el rol del Gobierno con el programa ECO5. Indicó que su intervención contradice su naturaleza operativa, al asumir funciones propias de los ayuntamientos en la recogida de desechos.

Pavón aseguró que, pese a que la alcaldía ha recibido más de 100 millones de pesos en lo que va de año para limpieza, la acumulación de basura persiste.

De igual forma, criticó que mientras la crisis agrava, destinan recursos a gastos como viajes, combustibles y actividades no prioritarias.

Recordó además que reciente la alcaldesa, Betty Gerónimo, suspendió el carnaval municipal por falta de presupuesto, lo que afirmó, contradice otros gastos de la administración.