ASDN interviene municipio ante incumplimiento de contrato de compañía recolectora

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La alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, encabezó un operativo de intervención del municipio junto a la Unidad Ejecutora de la Presidencia de la República, ECO5RD, ante el incumplimiento en la recogida de basura de la compañía recolectora Sucesat.

La jornada, que contó con la participación de César Guzmán, director de Unidad Gubernamental de Rápida Acción (UGRA) de ECO5RD y de Carlos Then, titular de Aseo Urbano, inició desde las 9:00 de la mañana desde la Dirección de Equipos y Transporte del cabildo, desde donde se desplegaron brigadas y equipos hacia distintos sectores del municipio.

Gerónimo se pronunció de manera enérgica sobre la situación contractual con la empresa recolectora, que desde inicio de su administración ha entorpecido su labor, situación que obligó al cabildo a actuar ante el cúmulo de desechos sólidos que afecta a los munícipes.

“Lamentablemente Santo Domingo Norte no puede estar atado a un contrato que fue encontrado a nuestra llegada en el 2024. Es un contrato con una compañía que encontramos fallido y que se ha incumplido desde el principio. comenzando con los contenedores, que no llegaron ni al 40% de los que debía colocar la empresa.

Luego nos sentamos a hacer un acuerdo por avenencia del Gobierno y enviaron equipos que llegaron dañados. La compañía SUCESAT ha colapsado, no tiene equipos suficientes y no se han podido cumplir las rutas y frecuencias porque no envían los equipos necesarios”, manifestó.

De 60 camiones establecidos en el pliego de condiciones del contrato con Sucesat, sólo 20 están en funcionamiento, algunos de los cuáles presentan problemas técnicos en el transcurso de sus labores.

La edil señaló que convocó al Concejo de Regidores para que mediante resolución se declare el municipio en estado de Emergencia.

"A los munícipes, su alcaldesa siempre da la cara y siempre está aquí con ustedes y les prometo que desde hoy y luego de Semana Santa van a retornar a casa con un municipio limpio", señaló

Las labores de limpieza abarcaron los sectores de Sabana Perdida Sur y Norte, Villa Mella Sur y Norte, Guaricano e Higüero, con el apoyo de más de 40 equipos pesados, entre camiones compactadores, volteos, palas mecánicas y brigadas capacitadas.

De igual forma, el cabildo informó que ha iniciado un proceso de consulta con abogados expertos para evaluar las acciones legales correspondientes ante el incumplimiento contractual de SUCESAT, cuyo acuerdo, heredado en abril de 2024, ha presentado fallas en la cantidad y operatividad de los equipos requeridos.

La Alcaldía reafirmó su compromiso de continuar implementando medidas firmes para garantizar la limpieza de la demarcación, que además, garantiza la salud de sus residentes, el orden y el bienestar de los munícipes.