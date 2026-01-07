Francisco Oliverio es juramentado como ministro de Agricultura; llama a no bajar la guardia

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El nuevo ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, llamó a todos los sectores productivos del país a no bajar la guardia y reafirmó su compromiso de trabajar de manera permanente para seguir garantizando la seguridad agroalimentaria de la República Dominicana.

Tras ser juramentado por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, Espaillat Bencosme agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en él para asumir esta importante responsabilidad, asegurando que la misma será honrada con trabajo, diálogo y resultados.

De su lado, al tomar el juramento, el ministro Bautista, destacó que Espaillat tiene las características esenciales para dar continuidad a la mitigación de los retos del sector agropecuario, los cuales asumirá con responsabilidad y con todo el apoyo que requiera de expertos para mantener la producción de rubros que van directo a los hogares dominicanos.

El recién juramentado ministro Espaillat expresó que asume el cargo con entusiasmo y un alto sentido de responsabilidad, destacando la gestión de su antecesor, Limber Cruz, a quien definió como un amigo, productor y gran ser humano. Aseguró que dará continuidad a las buenas iniciativas desarrolladas y que impulsará nuevos proyectos de tecnología e innovación en beneficio de todos los sectores productivos.

Aunque proviene del sector arrocero, afirmó que su compromiso abarca todo el agro nacional. “Mi sangre es agropecuaria, desde la A hasta la Z”, expresó, al señalar que conoce de primera mano el sacrificio que implica producir alimentos en el país y que el sector contará con un aliado que trabajará 24/7.

Espaillat Bencosme subrayó que la seguridad alimentaria es uno de los principales desafíos del mundo y que la República Dominicana no es la excepción, resaltando que el país produce más del 90 % de los alimentos que consume, una cifra que —dijo— debe ampliarse y fortalecerse.

Finalmente, hizo un llamado a todos los sectores productivos a confiar en el país y en su porvenir, asegurando que desde el Ministerio de Agricultura se trabajará con todos en igualdad de condiciones, con diálogo, respeto y visión de futuro.

Liderazgo sector agropecuario

Francisco Oliverio Espaillat Bencosme es uno de los principales propulsores de la mecanización agrícola en la República Dominicana, especialmente en el cultivo del arroz, con una trayectoria que ha trascendido a nivel nacional e internacional.

Es ingeniero agrónomo, graduado cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus Santiago, y fue reconocido en 2016 como Agroempresario del Año, distinción que resaltó sus aportes al desarrollo y modernización del sector agropecuario.

Su experiencia incluye proyectos de alto impacto como la recuperación de tierras improductivas en Puerto Rico, donde logró establecer y producir 10 mil tareas de arroz en apenas 90 días, además de su participación en eventos internacionales en países como China, Japón, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, Nicaragua y Panamá.

Desde 1989 se ha dedicado a la producción de arroz y ha ocupado posiciones de liderazgo en entidades clave del sector, entre ellas la presidencia de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) y de la Asociación de Productores del Nordeste (Aprano), así como su rol como miembro fundador de la Asociación de Aplicadores Aéreos (Aplica).