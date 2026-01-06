Quién es Francisco Oliverio Espaillat, designado ministro de Agricultura por Luis Abinader

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, designó mediante el Decreto núm. 2-26 a Francisco Oliverio Espaillat Bencosme como nuevo ministro de Agricultura, en sustitución de Limber Cruz.

Espaillat Bencosme es ingeniero agrónomo, egresado cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Con más de 30 años de experiencia en el sector arrocero nacional, ha sido protagonista en procesos de modernización agrícola y en la implementación de prácticas innovadoras para mejorar la productividad.

Su liderazgo en el sector agropecuario le valió el reconocimiento de la Junta Agroempresarial Dominicana, que en 2021 lo distinguió como Agroempresario del Año.

Otras designaciones

En el ámbito fiscal, el referido decreto nombra a Pedro Porfirio Urrutia Sangiovanni como director general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Urrutia Sangiovanni es contador público autorizado, con maestría en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Es socio fundador de la firma Moore ULA y ha participado en la elaboración y revisión de marcos legales vinculados al sistema tributario y societario del país.

Asimismo, Gloria Roely Reyes Gómez fue designada ministra de la Mujer. Reyes Gómez es abogada, con formación en Derecho Internacional y Microfinanzas, y fue diputada por la circunscripción número 5 del Distrito Nacional durante el período 2016-2020. Previamente se desempeñó como directora general del programa Supérate, donde estuvo a cargo de la ejecución de políticas de asistencia y desarrollo social.