Frente frío provocará lluvias en provincias

El frente frío y las bajas temperaturas que afectan a República Dominicana continuarán por las próximas 24 a 48 horas, provocando lluvias débiles y aisladas, ráfagas de viento sobre localidades de Espaillat, Puerto Plata, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Barahona, Pedernales, La Altagracia, Hato Mayor y Samaná.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que la temperatura mínima estará entre 15 °C y 18 °C y máxima entre 23 °C y 25 °C.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que en zonas montañosas y valles, las temperaturas podrían llegar a grados mucho más bajos, provocando episodios de neblinas.

En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, en especial desde la Bahía de Manzanillo, en Montecristi, hasta Cabo Engaño, en La Altagracia.

Mientras que en la Costa Caribeña, pronosticó condiciones normales, aunque señaló que a partir de hoy podrían ser peligrosas, en especial mar adentro.

Indomet dijo que en el Gran Santo Domingo estará nublado con lluvias débiles y ráfagas de viento.