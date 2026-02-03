Temperatura
Frente frío provocará lluvias en provincias
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que la temperatura mínima estará entre 15 °C y 18 °C y máxima entre 23 °C y 25 °C.
El frente frío y las bajas temperaturas que afectan a República Dominicana continuarán por las próximas 24 a 48 horas, provocando lluvias débiles y aisladas, ráfagas de viento sobre localidades de Espaillat, Puerto Plata, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Barahona, Pedernales, La Altagracia, Hato Mayor y Samaná.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que la temperatura mínima estará entre 15 °C y 18 °C y máxima entre 23 °C y 25 °C.
El organismo que predice las condiciones del tiempo informó además, que en zonas montañosas y valles, las temperaturas podrían llegar a grados mucho más bajos, provocando episodios de neblinas.
En la Costa Atlántica, Meteorología recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, en especial desde la Bahía de Manzanillo, en Montecristi, hasta Cabo Engaño, en La Altagracia.
Vivir
Cómo evitar enfermarse con el frío repentino en climas cálidos
Lency Alcántara
Mientras que en la Costa Caribeña, pronosticó condiciones normales, aunque señaló que a partir de hoy podrían ser peligrosas, en especial mar adentro.
Indomet dijo que en el Gran Santo Domingo estará nublado con lluvias débiles y ráfagas de viento.