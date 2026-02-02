Cómo evitar enfermarse con el frío repentino en climas cálidos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Aunque República Dominicana y gran parte del Caribe se caracterizan por su clima tropical, los descensos repentinos de temperatura se han vuelto más frecuentes en los últimos años, sorprendiendo a la población y generando preocupación por los efectos en la salud. Especialistas advierten que estos cambios bruscos pueden provocar resfriados, gripe y complicaciones respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores.

El aire frío que llega con los remanentes de sistemas frontales y vientos del norte suele alterar la rutina de quienes están acostumbrados a temperaturas cálidas. En Santo Domingo, por ejemplo, desde tempranas horas de la mañana se ha visto a ciudadanos abrigados con chaquetas y suéteres, una imagen poco común en la capital. Los médicos señalan que esta reacción es necesaria, ya que el organismo no está preparado para enfrentar variaciones tan marcadas sin protección.

Entre las recomendaciones más importantes para evitar enfermarse destacan abrigarse adecuadamente, consumir alimentos ricos en vitaminas que fortalezcan el sistema inmunológico y evitar cambios bruscos de temperatura, como salir al aire frío inmediatamente después de ducharse o tras haber sudado. También se aconseja mantener los espacios ventilados, pero sin corrientes directas de aire frío, y lavarse las manos con frecuencia para reducir el riesgo de contagio de virus respiratorios.

El uso de tapones para los oídos o cerrar ventanas durante la noche también puede ayudar a disminuir la exposición al aire frío y al ruido ambiental, lo que favorece un descanso más reparador. Los especialistas insisten en que la prevención es clave, ya que el frío repentino en climas cálidos puede ser tan riesgoso como en países con estaciones marcadas.

Las autoridades sanitarias llaman a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos y a adoptar medidas sencillas pero efectivas para protegerse. En un contexto de variaciones climáticas cada vez más impredecibles, cuidar la salud frente al frío se convierte en una prioridad incluso en regiones tradicionalmente cálidas.