Fuera de peligro mujer baleada junto a sus hijos

Publicado por Fausto Soto Creado: Actualizado:

Está fuera de peligro la mujer que recibió ocho heridas de arma de fuego el 24 de diciembre, de parte de su pareja, cuando también resultaron heridos sus dos hijos, en tanto que el autor intentó suicidarse en la vivienda en el barrio El Millón del distrito municipal de Villa Fundación de la provincia Peravia. Los niños son procreados con otro hombre.

José Lara, director del hospital provincial Nuestra Señora de Regla, dijo que Escalen Melo fue ingresada a la sala de cirugía desde que llegó al centro y tras una laparotomía exploratoria y determinar los lugares de impacto de las balas, procedieron a intervenir los órganos afectados.

“Tras permanecer ocho días en cuidados intensivos y haber superado la etapa crítica, ya está en la sala de internamiento en recuperación para fines del alta médica”, dijo Lara.

Agradecida de los médicos

Preguntada sobre su estado de salud y los servicios ofrecidos por el personal médico y dirección del centro hospitalario, Melo dijo que la “han tratado bastante bien, como una reina, he tenido todas las atenciones, un trato excelente y no tengo ninguna queja. Nací de nuevo”.

De su lado, Carmen Castillo, madre de Melo, expresó su agradecimiento por las atenciones recibidas de los médicos, el director del hospital y la higiene que del centro asistencial.

Tanto Melo como su madre y otros familiares, agradecieron al senador Julito Fulcar las muestras de solidaridad recibidas desde el mismo día de la tragedia hasta la actualidad.

Los hechos

Fue en la Nochebuena que Frandny Amador Félix ingresó a la vivienda donde viven Melo y sus hijos de siete y nueve años en el barrio El Millón del distrito municipal de Villa Fundación, donde sin que se conozcan los motivos realizó varios disparos logrando herir a Melo y sus dos hijos, intentando suicidarse después y provocando un gran escándalo en la comunidad.

Tras el suceso, los menores fueron ingresados en un centro médico privado: uno fue dado de alta médica pero el otro no.

En tanto que el autor de los disparos fue llevado al hospital Juan Pablo Pina, de la provincia de San Cristóbal, donde se desconoce la evolución de su salud.

Fuentes extraoficiales afirman que Amador Félix es un miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), pero hasta ahora la institución no ha afirmado o desmentido tales rumores.

Una fuente informó que la unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Género del Ministerio Público en Peravia, ya tiene elaborado el expediente acusatorio.