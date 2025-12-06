¿Sientes el frio? Así estuvo la temperatura del país esta madrugada

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las temperaturas en la zona montañosa de República Dominicana han experimentado un descenso significativo esta madrugada, a causa del avance de la Temporada Frontal 2025-2026 y la entrada de aire muy frío proveniente del Océano Atlántico, así afirmo el analista meteorológico Jean Suriel.

Según el análisis del meteorólogo, los termómetros han marcado cifras notablemente bajas en las principales áreas de montaña del país:

En el Valle de Constanza, la temperatura registrada fue de 9°C.

En Valle Nuevo, los valores descendieron aún más, alcanzando los 5°C.

Estos descensos son característicos de la temporada fría, que se extiende usualmente de noviembre a abril. El Valle de Constanza se ubica a 1,200 metros sobre el nivel del mar, mientras que Valle Nuevo se encuentra a 2,400 metros de altura, lo que explica la intensidad del frío.

También recordó que, para los residentes de Constanza, el frío actual es menos extremo que el experimentado en décadas pasadas. El meteorólogo señaló que entre 1940 y 1960 las heladas eran más frecuentes y severas, con temperaturas tan intensas como las de Valle Nuevo.

Suriel mencionó algunas de las mínimas históricas registradas en Constanza:

-1°C el 6 de febrero de 1958.

0°C en varias ocasiones: 11 de febrero de 1955, 30 de diciembre de 1938, 3 de enero de 2008 y 25 de enero de 1956.

Las autoridades recomiendan a la población de estas áreas tomar las medidas de precaución necesarias ante la persistencia de las bajas temperaturas.