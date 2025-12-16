Senadores rechazan propuesta de Omar Fernández para aplicar indexación salarial en 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Omar Fernández solicitó formalmente que el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026 fuera devuelto a Comisión.

Dicha solicitud buscaba abrir un espacio de consenso que permita eliminar el artículo 45 del proyecto, el cual contempla —por séptimo año consecutivo— la suspensión de la aplicación de la indexación salarial establecida en el Código Tributario a favor de los trabajadores dominicanos, sin embargo, fue rechazada por la mayoría de senadores.

“A veces queremos estar creando leyes para todo aquí, y perdemos de vista que con hacer cumplir las que ya tenemos, es más que suficiente”, expresó el senador Fernández durante su intervención en el hemiciclo.

Esta propuesta, que fue secundada por otros senadores de la bancada del partido Fuerza del Pueblo, forma parte de una lucha social constante de la agenda legislativa de Fernández y responde a reclamos reiterados tanto de su parte como de diversos sectores gremiales y sociales, quienes han exigido el cumplimiento de la ley para garantizar que los salarios reflejen el impacto real de la inflación.

“Durante años hemos hecho un ejercicio responsable de reclamar este derecho. Pero no nos hemos quedado ahí. También hemos identificado fuentes de reducción de gastos superfluos dentro del Estado, que permitirían absorber el impacto fiscal de aplicar la indexación sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas pública”, explicó el senador.

Fernández reiteró su compromiso con una política fiscal más equitativa, donde el ajuste no recaiga siempre sobre los hombros de quienes menos tienen. “La clase trabajadora merece un trato digno. No se puede hablar de crecimiento económico mientras se ignora sistemáticamente el deterioro del poder adquisitivo de nuestra gente”, concluyó.