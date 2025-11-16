Fuerte ventarrón en Mao derrumba viviendas y árboles

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Un fuerte ventarrón ocurrido la tarde de este sábado en el municipio de Mao, provincia Valverde, provocó daños en viviendas y el colapso de varios árboles, según informó el analista meteorológico Jean Suriel.

El fenómeno, explicó el experto, se originó por los efectos de una vaguada que desde horas tempranas incide sobre distintas zonas del país con lluvias y descargas eléctricas. Suriel detalló que las intensas ráfagas destecharon varias viviendas y derribaron árboles; además, durante el evento se formó una nube embudo similar a un tornado.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene en alerta verde a las provincias Samaná, Santiago, Puerto Plata y Monseñor Nouel por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas.

Para este domingo, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé un ambiente mayormente soleado en horas de la mañana, con nubes dispersas y sin precipitaciones relevantes.

Sin embargo, en la tarde se esperan incrementos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, Espaillat, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Barahona, Independencia, Elías Piña, Pedernales, San Cristóbal y en la parte norte del Gran Santo Domingo, condiciones que podrían extenderse hasta primeras horas de la noche.