Cómo cuidar el cerebro: hábitos recomendados para una vida más saludable

El cerebro, con apenas kilo y medio de peso, es el órgano que coordina pensamientos, emociones y movimientos. Su importancia radica en que no reemplaza las neuronas dañadas, por lo que mantenerlo sano es esencial para preservar la memoria, la concentración y la calidad de vida.

El cuidado cerebral se ha convertido en una prioridad dentro de los hábitos de salud. Entre las recomendaciones más destacadas figuran según el portal medico MayoClinic:

• Hacer ejercicio con regularidad, lo que ayuda a mantener la agudeza mental y reduce el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

• Proteger la cabeza frente a caídas o accidentes, utilizando casco en actividades de riesgo y cinturón de seguridad en los vehículos.

• Controlar la salud general, ya que afecciones como la diabetes, la hipertensión o las enfermedades cardíacas aumentan el riesgo de accidentes cerebrovasculares.

• Mantener la vida social activa, pues el aislamiento y la soledad se relacionan con mayor deterioro cognitivo.

• Dormir entre 7 y 9 horas cada noche, para favorecer la memoria y la función cerebral.

• Seguir una dieta saludable, como la dieta MIND, rica en vegetales, cereales integrales, pescado y frutos secos.

• Estimular la mente con lectura, juegos, pasatiempos o aprendizaje de nuevas habilidades.

• Evitar el abuso de alcohol y medicamentos, que pueden afectar la comunicación entre las neuronas.