Fuerza del Pueblo cree pobreza en el país es 60 %

El partido Fuerza del Pueblo (FP) presentó ayer su Balance Social 2025, en el que afirmó que la pobreza en la República Dominicana superaría el 60% si se aplicara el estándar internacional de medición de ingresos y no los parámetros oficiales que se utilizan actualmente.

Rafael Alburquerque, expresidente de la República , dijo que el presidente Abinader ha sostenido que la pobreza bajó de 39.65% en 2012 a 18.4% en 2025 y que más de dos millones de dominicanos salieron de la pobreza monetaria, pero especificó que el debate no debe centrarse en las cifras finales, sino en los criterios utilizados para medir quién es pobre y quién no.

Dijo que según la Metodología Oficial 2022 para el Cálculo de la Pobreza Monetaria, el Estado estima que una persona puede cubrir su alimentación básica con RD$125 diarios, lo que equivale a menos de RD$3,750 al mes para clasificarla como en extrema pobreza.

Sostuvo que al contrastar esos montos con los precios actuales de alimentos, como la habichuela a RD$80 la libra, la carne de res a RD$180 y el pollo a más de RD$90, es evidente que esos ingresos no garantizan una dieta saludable, ni el acceso a otros bienes esenciales de la población.

Afirmó que reducir la línea de pobreza en el papel no equivale a mejorar las condiciones reales de vida de la gente.

Citó a organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estiman que se requieren RD$9,000 mensuales por persona para acceder a una dieta saludable.

Agregó que si se aplicara ese parámetro internacional y se mantuviera la misma relación utilizada por el propio Gobierno entre pobreza extrema y pobreza general, la pobreza total superaría el 60%, lo que revela una profunda brecha entre la estadística oficial y la realidad cotidiana.

“La pobreza no desapareció; lo que ocurrió fue que se redefinió hacia abajo el estándar para medirla. Cuando se baja la vara, el salto parece más alto, pero la realidad no cambia”, indicó el dirigente político.

Afirmó que “al llamado cartel del cambio le incomoda la verdad y lo acusó de debilitar programas sociales fundamentales y de convertir la política social en un instrumento que favorece intereses particulares y no los del pueblo.

En tanto que Nelsida Marmolejos, secretaria de Asuntos Laborales y Sindicales de la Fuerza del Pueblo, dijo que en los últimos cinco años se ha producido un deterioro sostenido del poder adquisitivo de los trabajadores, por efecto de políticas salariales que no han compensado el aumento del costo de la vida.

Afirmó que el salario mínimo de los empleados públicos continúa fijado en RD$10,000 mensuales, colocando a miles de servidores en una posición de vulnerabilidad económica frente al alza de los precios de alimentos, transporte, electricidad y medicina.

Denunció que la no indexación a salarios que superan los RD$34,000 mensuales, genera una pérdida real de ingresos en amplios sectores.

Explicó que esa situación implica que muchos trabajadores pagan más impuestos en términos nominales mientras su capacidad de compra se reduce.