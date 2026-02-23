Leonel arremete por segundo apagón: "Las neveras, que ya estaban vacías, ahora están apagadas"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana se está quedando a oscuras, con el segundo apagón nacional en menos de tres meses. Eso es un síntoma evidente de que el sector eléctrico no recibe las inversiones necesarias para modernizar el sistema y diversificar las fuentes de generación.

Así arremetió el expresidente de la República, Leonel Fernández, sobre la situación eléctrica que este lunes dejó a gran parte del país a oscuras.

Fernández, que además es presidente del partido Fuerza del Pueblo, aseveró que el apagón trae el caos. "El teleférico frenado, estaciones de metro sin funcionar; semáforos fuera de servicio y con ello el colapso del flujo vehicular en las principales urbes del país", dijo.

"El Líder", como también le dicen a uno de los principales opositores del Gobierno, aseveró que "una cosa es clara: aquí hay un grave problema de planificación. Las neveras, que ya estaban vacías, ahora están apagadas".

Las críticas de Fernández coinciden con algunos sectores de la oposición, quienes manifestaron su preocupación por el apagón.

Se recuerda, además, que cerca de la 1:00 de la tarde del 11 de noviembre del año 2025, en el país se registró el primer apagón que en esa fecha había enfrentado el Gobierno.

Causa del apagón

Más temprano, autoridades del sector eléctrico dominicano informaron este lunes que el sistema energético nacional está restablecido en un 30 %, luego de que a las 10:50 de la mañana se produjeron una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional (SENI), que inició con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte.

Al encabezar una rueda de prensa en el Centro de Control de Energía de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED) para ofrecer los detalles sobre el evento, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, indicó que desde el primer minuto de haber ocurrido la falla fueron activados los protocolos de emergencia del SENI, con el objetivo de restablecer el servicio a la población a la mayor brevedad.

“Lamentamos el efecto sobre la población, que es siempre, y debe ser, el principal objetivo de las autoridades. Estamos aquí todas estas autoridades presentes, como una forma decirle a la población que le estamos dando el carácter necesario a esta situación”, dijo el ministr