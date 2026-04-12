Fuerza del Pueblo moviliza a cientos en jornada de crecimiento en Santo Domingo Este

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Con una notable participación y entusiasmo de dirigentes y simpatizantes, la Fuerza del Pueblo (FP) desarrolló este domingo en Santo Domingo Este una jornada de crecimiento como parte de su plan de fortalecimiento organizativo a nivel nacional.

La iniciativa, que inició el pasado 22 de marzo y se extenderá hasta noviembre, busca consolidar las estructuras del partido en provincias, municipios, distritos municipales y circunscripciones, en lo que sus organizadores definen como un proceso de reorganización interna.

La actividad en Santo Domingo Este fue coordinada por la Dirección de la Circunscripción Uno, encabezada por Luis Hernández, junto a Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política y supervisor del partido en ese municipio.

Según explicaron sus organizadores, el objetivo de la jornada es fortalecer la estructura partidaria, ampliar la base de afiliados y aumentar la presencia territorial de la organización política.

En ese sentido, Hernández indicó que estas acciones complementan el proceso de afiliación que desarrolla la Fuerza del Pueblo, con la meta de consolidar un padrón que supere los dos millones de miembros.

Asimismo, señaló que el propósito no es solo crecer en número, sino lograr una organización más sólida de cara a los próximos compromisos electorales.

Durante la jornada, equipos del partido recorrieron distintos sectores del municipio, donde, según indicaron, recibieron una buena acogida por parte de los ciudadanos.

De acuerdo con los organizadores, muchos de los participantes expresaron preocupación por temas como el alto costo de la vida, los servicios de salud, agua, energía eléctrica y la seguridad ciudadana.

La Fuerza del Pueblo afirmó que esta jornada forma parte de una estrategia nacional de crecimiento, fidelización y reorganización de sus estructuras, con miras a fortalecer su posicionamiento político en todo el país.