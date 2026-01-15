Santo Domingo 0ºC / 0ºC
FURIA: el primer vehículo blindado ensamblado en RD que protegerá la frontera y busca llegar al mercado regional

Luis Abinader adelantó que, para el año 2026, vehículos FURIA podrían ser colocados en el mercado regional, ya que, "hay varios países interesados".

Merilenny Mueses
Merilenny Mueses

Su nombre es FURIA VBD-01, pero no pertenece a ninguna saga de acción. Se trata del primer vehículo militar blindado diseñado y ensamblado por la Industria Militar Dominicana.

El nombre FURIA corresponde a las siglas de Fuerza Unificada de Respuesta Inmediata Armada, mientras que VBD-01 significa Vehículo Blindado Dominicano, su primer modelo.

FURIA protegerá la frontera y es un diseño propio de RD

Durante el acto de presentación, el presidente de la República, Luis Abinader, destacó que FURIA es un diseño propio del país y anunció que se desarrollarán tres modelos distintos.

“Nosotros teníamos apenas tres blindados cuando llegamos al Gobierno y con estos vamos a tener 48, que nos va a ayudar a proteger nuestra frontera”, afirmó el mandatario.

Abinader también adelantó que, para el año 2026, estos vehículos podrían ser colocados en el mercado regional, ya que, según dijo, "ya hay varios países interesados".

Otros modelos

De su lado, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Onofre, informó que para 2026 está proyectado el ensamblaje de 20 vehículos FURIA modelo VBD-2, con capacidad para nueve soldados, destinados a fortalecer la segunda línea de defensa en los asientos de la Tercera, Cuarta y Quinta Brigada de Infantería del Ejército.

Además, anunció el desarrollo del modelo VBD-3, con capacidad para 22 soldados, que será utilizado por la unidad contra terrorismo del Ministerio de Defensa.

Los vehículos FURIA serán producidos para la Policía Nacional.

¿Cómo es el FURIA VBD-01?

El FURIA VBD-01 es un vehículo todoterreno, con tracción 4x4, diseñado para operaciones especiales y equipado con blindaje nivel tres en toda su estructura.

Tiene capacidad para 11 soldados y está ensamblado sobre un chasis de camioneta Ford Super Duty F-250, con motor diésel V8, transmisión automática de 10 velocidades y una velocidad que supera los 200 kilómetros por hora.

Cuenta con cámaras de vigilancia en todo su perímetro, sistema GPS y llantas con tecnología especial que le permiten continuar su marcha aun después de recibir impactos.

Principales características

Entre sus especificaciones técnicas se destacan:

  • Motor diésel V8
  • Transmisión automática de 10 velocidades
  • Velocidad superior a los 200 km/h
  • Tracción 4x4
  • Blindaje nivel 3 en toda su estructura
  • Acero balístico Ramor de 5.8 mm de espesor
  • Vidrios balísticos multicapa de alta tecnología
  • Resistencia a municiones desde calibre .22 hasta 7.62
  • Peso total de 2.7 toneladas (5,940 libras)
  • Llantas con tecnología runflat, que permiten continuar la marcha aun tras recibir disparos
  • Suspensión para altas cargas
  • Torreta giratoria de 360 grados para ametralladoras o lanzagranadas
  • Cámaras de vigilancia perimetral
  • Faros robóticos giratorios
  • Sistema GPS
  • Aire acondicionado
  • Facilidades tácticas para operaciones militares y de seguridad
Costo 

En el mercado internacional, este tipo de vehículos suele tener un costo aproximado de 400,000 dólares, mientras que su producción en la Industria Militar Dominicana ronda cerca del 50 % de ese valor.

