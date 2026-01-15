Miguel Mejía revela detalles de su encuentro privado con Luis Abinader

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El secretario general del MIU, Miguel Mejía reveló detalles de su encuentro privado con el presidente Luis Abinader, realizado el 15 de enero de 2026, en un ambiente que describió como de respeto, humildad y consideración.

Mejía explicó en el programa Hoy Mismo de Color Visión que, la reunión fue más un reencuentro de amigos y de familia que un encuentro de carácter laboral.

Señaló que durante la conversación abordaron diversos temas, incluyendo su reciente visita a Venezuela, donde compartió con el mandatario su visión sobre la situación que vive ese país.

El dirigente destacó que Abinader mostró interés en la salud y bienestar de su familia, así como en mantener una relación cercana y cordial. “Fue un encuentro agradable, donde primó la amistad y la confianza”, expresó Mejía.

Asimismo, aclaró que la convocatoria a la prensa para cubrir la reunión no se concretó debido a un malentendido.

Según relató, un director de medios informó erróneamente que la visita había sido suspendida, lo que generó confusión entre los periodistas. Mejía subrayó que nunca se trató de un encuentro laboral ni político, sino de un espacio personal de diálogo.